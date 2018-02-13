Челябинский метеорит опасен для людей. К нему запретили даже прикасаться

Челябинский метеорит даже спустя пять лет после падения представляет опасность для людей. По словам геолога Сергея Колисниченко, к внеземному осколку «ни в коем случае нельзя прикасаться» из-за микроорганизмов на его поверхности.
«К метеориту уже прикасалось много людей, и теперь на нем живет огромное количество бактерий земного происхождения. Космическое тело еще не изучено, неизвестно, как эти бактерии могут себя повести. Поэтому, чтобы свое здоровье и жизнь не подвергать опасности, не прикасайтесь к метеориту», — цитирует Колисниченко «Челябинск сегодня».
Напомним, что метеорит упал в озеро Чебаркуль утром 15 февраля 2013 года. Свидетелями его прохождения в небе стали жители Челябинской области и соседних областей. Накануне пятилетия со дня падения метеорита «URA.RU» пообщалось с руководителем метеоритной лаборатории УрФУ Виктором Гроховский, раскрывшим множество интересных подробностей «жизни» объекта. Выяснилось, что метеорит — ровесник Солнечной системы, его возраст 4,5 миллиарда лет. На Землю он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.