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Главные новости Челябинской области
22:48  13 февраля 2018 4

Челябинский метеорит опасен для людей. К нему запретили даже прикасаться

Съезд лидеров
Осколок челябинского метеорита угрожает здоровью посетителей музеяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский метеорит даже спустя пять лет после падения представляет опасность для людей. По словам геолога Сергея Колисниченко, к внеземному осколку «ни в коем случае нельзя прикасаться» из-за микроорганизмов на его поверхности.

«К метеориту уже прикасалось много людей, и теперь на нем живет огромное количество бактерий земного происхождения. Космическое тело еще не изучено, неизвестно, как эти бактерии могут себя повести. Поэтому, чтобы свое здоровье и жизнь не подвергать опасности, не прикасайтесь к метеориту», — цитирует Колисниченко «Челябинск сегодня».

Напомним, что метеорит упал в озеро Чебаркуль утром 15 февраля 2013 года. Свидетелями его прохождения в небе стали жители Челябинской области и соседних областей. Накануне пятилетия со дня падения метеорита «URA.RU» пообщалось с руководителем метеоритной лаборатории УрФУ Виктором Гроховский, раскрывшим множество интересных подробностей «жизни» объекта. Выяснилось, что метеорит — ровесник Солнечной системы, его возраст 4,5 миллиарда лет. На Землю он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Сергей Макеев
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