ВС РФ ударили «Кинжалами» по военным объектам на Украине

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ВС РФ применили «Кинжалы» и БПЛА по военным объектам на Украине
ВС РФ применили «Кинжалы» и БПЛА по военным объектам на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы в ночь на 29 июня нанесли массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования <...> по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — заявили в telegram-канале Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что для нанесения удара применялись в том числе аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что все цели атак были достигнуты, объекты поражены.

Российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории. Удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом в России не раз подчеркивали, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, никогда не наносят удары по гражданским объектам.

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Российские вооруженные силы в ночь на 29 июня нанесли массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования <...> по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — заявили в telegram-канале Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что для нанесения удара применялись в том числе аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что все цели атак были достигнуты, объекты поражены. Российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории. Удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом в России не раз подчеркивали, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, никогда не наносят удары по гражданским объектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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