ВС РФ ударили «Кинжалами» по военным объектам на Украине

Российские вооруженные силы в ночь на 29 июня нанесли массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования <...> по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины», — заявили в telegram-канале Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что для нанесения удара применялись в том числе аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что все цели атак были достигнуты, объекты поражены.
Российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на российской территории. Удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом в России не раз подчеркивали, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, никогда не наносят удары по гражданским объектам.
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