ВС РФ продвинулись в ДНР и выровняли фронт около Днепропетровской области

Минобороны РФ: ВС России освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
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Группировка «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Группировка «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный в Донецкой Народной Республике, что позволило выровнять линию фронта вблизи границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны России. 

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что взятие под контроль поселка способствует выравниванию линии фронта в сторону села Новопавловка, расположенного на границе с Днепропетровской областью.

По данным Минобороны, группировка «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ и национальной гвардии в ряде населенных пунктов ДНР. В ходе атак уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Ранее российские войска взяли под контроль Шевченковскую литиевую шахту в ДНР. Западные СМИ отметили, что ВС РФ препятствуют доступу Украины к месторождениям редкоземельных металлов, которые могли бы быть предложены Соединенным Штатам в рамках возможных соглашений о поставках сырья, передает «360.ru».

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Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный в Донецкой Народной Республике, что позволило выровнять линию фронта вблизи границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны России.  «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что взятие под контроль поселка способствует выравниванию линии фронта в сторону села Новопавловка, расположенного на границе с Днепропетровской областью. По данным Минобороны, группировка «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ и национальной гвардии в ряде населенных пунктов ДНР. В ходе атак уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Ранее российские войска взяли под контроль Шевченковскую литиевую шахту в ДНР. Западные СМИ отметили, что ВС РФ препятствуют доступу Украины к месторождениям редкоземельных металлов, которые могли бы быть предложены Соединенным Штатам в рамках возможных соглашений о поставках сырья, передает «360.ru».
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