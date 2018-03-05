Максакова рассказала о романе с Грудининым

19:23 05 марта 2018 5

Оперная дива высмеяла ошибку журналистов Фото: Мария Максакова, Instagram

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова прокомментировала слухи о романе с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. На своей странице в Facebook оперная дива, сбежавшая на Украину, назвала эту информацию фейком.

«Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк?» — цитируют Максакову «Дни.ру». Певица при этом отметила, что, хотя и не знакома с политиком, считает его интересным собеседником. Максакова также посмеялась над журналистами, которые приняли ее знакомого итальянца за Грудинина на фотографии, которую разместили в статье о фейковых любовных отношениях.

Информация о романтической связи Максаковой и Грудинина появилась в начале этого года. Журналисты заявили, что они не хотят афишировать отношения, чтобы не привлекать к своему союзу лишних политических эмоций. СМИ писали, что певица и политик якобы поженятся после выборов.