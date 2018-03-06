Разбившийся самолет Ан-148 не должен был выходить в рейс

17:40 06 марта 2018 7

Росавиация еще до трагедии сделала вывод о небезопасности работы «Саратовских авиалиний» Фото: wikipedia.org

Комиссия Росавиации в ходе внеплановой проверки выявила ряд нарушений в работе «Саратовских авиалиний». Вывод комиссии о том, что эти авиалинии не могут безопасно выполнять полеты, был сделан еще в июле 2017 года. Из данных ведомства следует, что Ан-148, разбившийся 11 февраля, вообще не должен был подниматься в воздух.

Документ с итогами работы комиссии попал в распоряжение журналистов «Телеканала 78». Согласно размещенным там данным, из 82 сотрудников (пилотов, командиров лайнеров, бортинженеров) летные свидетельства у 22 человек были просрочены. Причем у многих из них — на несколько лет. С 2014 года лицензии не продлевали восемь командиров воздушных судов, четыре вторых пилота и 10 бортинженеров.

Росавиацией были выявлены грубейшие нарушения: часто у пилотов смена достигала 22 часа при положенных 12-ти. Сотрудники «Саратовских авиалиний» могли совершать полеты без дополнительных медицинских осмотров. В табель учета рабочего времени не включались часы, отведенные на подготовку бортов к полетам.

Итогом проверки госрегулятора АО «Саратовские авиалиний» стал вывод о неспособности безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и условиями, указанными в эксплуатационных сертификациях. Тогда было рекомендовано ввести ограничения на деятельность компании. Крайним сроком устранения недостатков было установлено 18 января 2018 года. Но несмотря на это самолеты «Саратовских авиалиний» продолжали летать вплоть до катастрофы 11 февраля.

Как стало известно, командир воздушного судна и второй пилот самолета Ан-148 за несколько секунд до трагедии ругались и пытались вывести лайнер из пике, но им это не удалось из-за несогласованности действий, пишет «Утро.ру». Из расшифровки черного ящика самолета становится ясно, что к непоправимой ошибке привели обледенение датчиков и неправильные действия второго пилота, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после вылета, сообщала «Русская планета». На борту воздушного судна находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте крушения в Подмосковье нашли около семисот фрагментов тел погибших, писал сайт «Подмосковье сегодня». Общая площадь разброса обломков превысила тридцать гектаров.