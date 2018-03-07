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07 марта 2018
20:42  07 марта 2018 2

Депутат требует от прокуратуры и РЖД массовых проверок. После посещения Тюмени парламентарий уверен: на вокзалах — опасно. ВИДЕО

Депутат из Югры возмущен качеством работы охраны на железнодорожном вокзале ТюмениФото: Сергей Елишев

Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев просит прокуратуру, «Российские железные дороги» и ФСБ провести внеплановую проверку железнодорожных вокзалов по всей стране. Вопросы у него возникли к обеспечению безопасности объектов. В разговоре с «URA.RU» парламентарий утверждает, что стал свидетелем некачественной работы охранной организации.

Причиной недовольства депутата стал сотрудник ООО ЧОО «Набат» Иван Кость, работающий на железнодорожном вокзале в Тюмени. По данным Елишева, сотрудник частной охранной организации неоднократно покидал свой пост у рамки металлодетектора. Помимо этого, по мнению народного избранника, Кость вел себя недопустимо для представителя службы безопасности — пропускал внутрь терминала сомнительных личностей, сморкался в мусорные баки. Елишев снял работу охранника на камеру.

Депутат сфотографировал карточку охранника — он работает в ЧОО «Набат»
Фото: Сергей Елишев

«Мы что, ждем второе Домодедово? Почему я должен рисковать своей жизнью, заходя в помещение вокзала? Охранник покидает свой пост. Внутрь бесконтрольно попадают люди. Я считаю, что прокуратура на транспорте должна провести тотальную проверку на вокзалах», — комментирует Сергей Елишев.

Депутат из Югры также просит обратить внимание на ситуацию руководство «РЖД», сотрудников ФСБ и Росгвардии, в чью зону ответственности входит контроль за частными охранными предприятиями. Узнать позицию ЧОО «Набат» на момент подготовки материала не удалось. В организации не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее, в Югре произошло громкое убийство, совершенное ранее судимым охранником, нанятым на работу в городской Центр культуры Ханты-Мансийска. Мужчина сначала зарезал, а потом расчленил руководителя местного казачьего штаба. Останки он спрятал в мусорных баках на территории школы-интерната для одаренных детей, после чего ударился в бега. После резонанса в СМИ злоумышленник был задержан и сейчас находится под следствием.

Эльдар Булатов
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