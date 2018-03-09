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09 марта 2018
18:36  09 марта 2018 1

В Сети появилось видео, которое помогло поймать пермского педофила

Клипарт. Иллюстрации на тему педофилии и детского насилия. Челябинск, игрушки, куклы, педофилия
Он 11 лет насиловал детей в подъездахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети появилось видео, благодаря которому удалось задержать серийного педофила из Пермского края. Кадры опубликовал telegram-канал «Следком».

На записи видно, как мужчина ходит у подъездов, оглядываясь по сторонам. Авторы канала утверждают, что педофил засветился на камеру наблюдения как раз за несколько минут до совершения очередного преступления. Именно это видео и помогло установить личность педофила.

Педофил, напомним, 11 лет нападал на мальчиков и девочек в подъездах домов. Он насиловал детей, угрожая убийством. По подсчетам следователей, на его счету как минимум пять жертв. Экспертиза подтвердила, что мужчина психически здоров, а значит, может предстать перед судом. Уголовное дело передано в суд.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в серии изнасилований детей. Отметим, что последнее время по Уралу прошла волна преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми. Сироты челябинского детдома обвинили воспитателей в организации борделя для педофилов. Позже, когда история приобрела широкую огласку, вскрылись шокирующие подробности насилия над детьми.

Кирилл Егоров
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