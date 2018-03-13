Самая скандальная участница шоу «Каникулы в Мексике» занялась политикой на Украине

21:22 13 марта 2018 3

Диана Макиева стала поклонницей Юлии Тимошенко и даже сделала такую же прическу Фото: Диана Макиева, «ВКонтакте»

Бывшая участница реалити-шоу «Каникулы в Мексике» Диана Макиева, прославившаяся своим скандальным поведением на проекте, получила вид на жительство на Украине. Она также решила активно заняться политикой и продолжает неустанно критиковать Россию.

На своих страницах в социальных сетях Макиева всячески заявляет о своей поддержке партии Юлии Тимошенко «Батьковщина», пишет издание super.ru. Девушка даже сделала точно такую же прическу, как у украинского политика. При этом она не устает высказывать критику в отношении России и заявлять, в частности, о цензуре в стране. «В течение нескольких лет своей жизни в России, меня целенаправленно пытались довести до самоубийства!», — заявила в довершение всего Макиева.

Отметим, что участие Дианы Макиевой в шоу телеканала MTV запомнилось ее многочисленными драками с другими героями проекта, а также постоянным использованием нецензурной брани в качестве непременного атрибута частых «разборок». Такой способ обратить на себя внимание не помешал Макиевой добиться определенных успехов и стать соведущей Дмитрия Нагиева на телеканале. Позже девушка стала терять прежние позиции, устроилась корреспондентом на телеканал 360, а затем эмигрировала на Украину.