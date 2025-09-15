Памфилова: итоги выборов губернаторов подведены практически во всех 20 регионах

Итоги губернаторских выборов подведены практически во всех 20 регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«По выборам губернаторов итоги подведены практически во всех 20 регионах», — сказала Памфилова в ходе трансляции на официальном сайте информационного центра ЦИК России. На текущий момент обработка бюллетеней завершена почти во всех субъектах Федерации, где проходили выборы глав регионов.
С 12 по 14 сентября в РФ в 81 субъекте прошел единый день голосования (ЕДГ). В двадцати регионах граждане напрямую избирали губернаторов, в одном субъекте глава региона был определен голосованием депутатов парламента, а в одиннадцати регионах состоялись выборы депутатов законодательных собраний. Помимо этого, в двадцати пяти субъектах проводилось голосование за руководителей муниципалитетов и представителей законодательной власти в городских и сельских советах.
