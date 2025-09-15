Памфилова: итоги выборов губернаторов подведены практически во всех 20 регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обработка бюллетеней завершена почти во всех субъектах Федерации
Обработка бюллетеней завершена почти во всех субъектах Федерации Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Итоги губернаторских выборов подведены практически во всех 20 регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«По выборам губернаторов итоги подведены практически во всех 20 регионах», — сказала Памфилова в ходе трансляции на официальном сайте информационного центра ЦИК России. На текущий момент обработка бюллетеней завершена почти во всех субъектах Федерации, где проходили выборы глав регионов.

С 12 по 14 сентября в РФ в 81 субъекте прошел единый день голосования (ЕДГ). В двадцати регионах граждане напрямую избирали губернаторов, в одном субъекте глава региона был определен голосованием депутатов парламента, а в одиннадцати регионах состоялись выборы депутатов законодательных собраний. Помимо этого, в двадцати пяти субъектах проводилось голосование за руководителей муниципалитетов и представителей законодательной власти в городских и сельских советах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Итоги губернаторских выборов подведены практически во всех 20 регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «По выборам губернаторов итоги подведены практически во всех 20 регионах», — сказала Памфилова в ходе трансляции на официальном сайте информационного центра ЦИК России. На текущий момент обработка бюллетеней завершена почти во всех субъектах Федерации, где проходили выборы глав регионов. С 12 по 14 сентября в РФ в 81 субъекте прошел единый день голосования (ЕДГ). В двадцати регионах граждане напрямую избирали губернаторов, в одном субъекте глава региона был определен голосованием депутатов парламента, а в одиннадцати регионах состоялись выборы депутатов законодательных собраний. Помимо этого, в двадцати пяти субъектах проводилось голосование за руководителей муниципалитетов и представителей законодательной власти в городских и сельских советах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...