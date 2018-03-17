13:46 17 марта 2018 0

Уборочная техника погнула перила спуска инвалидов «[ТЕ] Типичный Екатеринбург», «ВКонтакте»

Жителей Екатеринбурга возмутила варварская уборка снега в центре города напротив усадьбы Расторгуевых-Харитоновых. По их словам, лестница была разрушена после того, как по площадке перед историческим зданием прошелся трактор: ступени спуска выворочены и брошены рядом, а перила спуска для инвалидов-колясочников погнуты.

«Посмотрел, как готовят город к ЧМ по футболу. Можно ли так профессионально разрушать? Это талант или полное безразличие к городу? Вы только представьте, как впихивали трактор между этих перил. Разрушенные ступеньки так и бросили рядом. Мрак, словно руины в центре города», — написали в группе в «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». В комментариях к сообщению пользователи добавили: «Можно и лучше разрушать. А выделенные средства для сноса поделить», «Ломать — не строить», «Это не удевительно, это же Россия».

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Оперативно получить комментарий по поводу разрушенной инфраструктуры не удалось: в приемной главы администрации Кировского района, а также в районном отделе благоустройства никто не взял трубку. Ранее на территории Центрального стадиона, где в июне 2018 года пройдут матчи в рамках чемпионата мира по футболу, произошел пожар. По словам очевидцев, горел строительный вагончик.