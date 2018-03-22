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22 марта 2018
23:44  22 марта 2018 0

Порошенко связал задержание Савченко с российской спецоперацией

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
По словам президента Украины, за Савченко стоят российские спецслужбыФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников спецслужб, принявших участие в задержании скандально известного депутата Верховной рады Надежды Савченко. По словам главы государства, благодаря их действиям была предотвращена российская спецоперация на территории Украины.

«Благодарю сотрудников службы безопасности и прокуратуры за спасение человеческих жизней, а также военнослужащих, обеспечивавших работу правоохранительных органов при предотвращении массовых терактов, которые планировал агрессор и пятая колонна — написал Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Fаcebook. — Цель российской спецоперации — посеять хаос и уничтожить украинское государство». По словам украинского лидера, происходящее сейчас еще раз показывает, что против Украины ведется война.

Напомним, народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в четверг, 22 марта, была лишена депутатской неприкосновенности и арестована после того, как было продемонстрировано видео: на нем женщина, похожая на Савченко фактически призывает к совершению госпереворота и уничтожению действующего главы государства, а также ключевых провластных политиков. Как ранее писало «URA.RU», бывшей участнице «антитеррористической операции» на Донбассе уже предъявлено обвинение «в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР».

Евгений Александров
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