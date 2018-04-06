Звезды фильма «Лед» повторили печальную судьбу своих героев

11:25 06 апреля 2018 0

Артисты рассказали о расставании в своих Instagram-аккаунтах Фото: Инстаграм Милоша Биковича

Актеры спортивной драмы «Лед» Аглая Тарасова и Милош Бикович объявили о том, что расстаются после полутора лет совместной жизни. Причиной разлуки стали «бешеный график и постоянные разъезды». Оба артиста опубликовали признание в своих шnstagram-аккаунтах. Тексты признаний отличались лишь упоминанием партнера.

«Друзья! Дабы избежать лишних разговоров и неправильных выводов, мы с Сербом [Агушей] хотим напрямую поделиться важной и сокровенной для нас новостью», — написали актеры. Они добавили: «К сожалению, после полутора лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать».

В комментариях к посту подписчики пожелали удачи артистам: «Желаю найти каждому из вас свою половинку… Очень жаль, Вы прекрасно смотрелись вместе». Кто-то добавил: «Вы были самой красивой парой». А некоторые, напротив, усомнились в искренности чувств актеров. «Все ради пиара фильма», — написали злопыхатели.

По разным данным, знаменитости познакомились в 2016 году, во время съемок драмы «Лед», и почти сразу же начали встречаться. На протяжении года они скрывали свои отношения и отказывались давать комментарии журналистам.