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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:01  19 апреля 2018 1

Пугачева поразила поклонников снимком без макияжа. ФОТО

Пугачева решила разнообразить свой instagram-профиль новым селфиФото: Instagram alla_orfey

Певица Алла Пугачева порадовала своих поклонников редкой фотографией без макияжа. Менее чем за сутки публикация в Instagram набрала свыше 110 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

«Отличное настроение сегодня. Весь день „валяла дурака“. Редкий случай», — подписала селфи примадонна. Аудитория Пугачевой не скупилась на комплименты, отмечая, что своими фотографиями певица заряжает их оптимизмом.

«Всем бы так выглядеть в свои годы… Аллочка, здоровья и всех благ мира вам… С годами Вы все краше! Так держать! Не обращайте ни на кого внимания… У вас отличное настроение — и нам его подняли… Любим разную, просто живите долго, без вас пусто на эстраде!.. Аллочка, вы просто чудо. Восхищаюсь вашим чувством юмора. Вы наше ясное солнышко эстрады… Пример для подражания многим. Смотрю и тоже улыбаюсь. Твоя улыбка заразительна», — пишут пользователи Instagram.

Ранее поклонники Пугачевой пришли в восторг от спонтанных танцев, которые примадонна устроила накакуне своего дня рождения. Не замечая включенных камер, певица решила зажечь под песню «Белая панама», попутно примеряя различные аксессуары.

Виктор Жуков
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