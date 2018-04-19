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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:44  19 апреля 2018 0

Дорожники пригрозили посадить безбилетников на железные колья. ФОТО

В Сети колья сравнили с шампурамиФото: группа «Наше Пушкино», «ВК»

На железнодорожной станции «Пушкино» в Московской области дорожники забаррикадировали дыру в заборе, через которую ранее проходили безбилетники. Помимо листа металла, к верхушке забора приварили острые железные колья.

Местные жители считают, что те, кто хотят ездить «зайцем», сделают новый лаз, передает сайт «Подмосковье сегодня». Подписчики группы «Наше Пушкино» во «ВКонтакте», где опубликовали фотографии обновленного забора, восприняли информацию о кольях с юмором. «А что не под током?», «Зайцев на шашлык!», «А где пулеметчик на вышке?», «Напугали!» — прокомментировали одни пользователи.

Другие подписчики паблика предложили изменить правоохранительную систему, а не латать каждую дыру. «Страна заборов и запретов. Сделайте штраф 50 тысяч рублей и рейды раз в неделю по всей электричке с полицией», «Лучше б ступеньки для входа на платформу сделали — через забор пролезть удобнее и безопаснее, чем официальным выходом воспользоваться. А с учетом очереди на турникетах — еще и намного быстрее», «Не дай бог, на платформе что-нибудь произойдет и будет паника, через эти шампуры спастись никому не удастся!» — высказали свое мнение другие пользователи.

Фото: группа «Наше Пушкино», «ВК»

Ранее Минтранс предложил наделить контролеров в общественном транспорте правом проверять паспорта у пассажиров. Сейчас на это имеют право только сотрудники полиции. Такая мера, по мнению чиновников, ускорит оформление штрафов за безбилетный проезд.

Ксения Томашова
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