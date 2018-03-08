Полиция арестовала участника «Битвы экстрасенсов» за «волшебную соль»

Арестован участник 15-й «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджев. Полиция изъял у него порошок, который Караджев пытался выдать за «волшебную соль».
«Магу» предъявлено два обвинения — в хранении наркотиков и покушении на кражу, сообщает телеканал 360. Задержан он был в конце прошлого года при попытке вынести из торгового центра товаров на 20 тысяч рублей. При обыске полиция изъяла у него пакет с наркотическим веществом.
После задержания Караджев отпустили под подписку о невыезде, он пустился в бега и был объявлен в розыск. Поймать его полиции удалось 6 марта. Теперь дожидаться суда он будет в СИЗО.
Арсений Караджев участвовал в «Битве» под псевдонимом Караджа и был одним из самых молодых на проекте. Кроме того, он снялся в эпизодических ролях в фильмах «Литейный», «Чужой район» и «Акватория».