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08 марта 2018
13:18  08 марта 2018 2

Полиция арестовала участника «Битвы экстрасенсов» за «волшебную соль»

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Маг пытался спрятатьсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Арестован участник 15-й «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджев. Полиция изъял у него порошок, который Караджев пытался выдать за «волшебную соль».

«Магу» предъявлено два обвинения — в хранении наркотиков и покушении на кражу, сообщает телеканал 360. Задержан он был в конце прошлого года при попытке вынести из торгового центра товаров на 20 тысяч рублей. При обыске полиция изъяла у него пакет с наркотическим веществом.

После задержания Караджев отпустили под подписку о невыезде, он пустился в бега и был объявлен в розыск. Поймать его полиции удалось 6 марта. Теперь дожидаться суда он будет в СИЗО.

Арсений Караджев участвовал в «Битве» под псевдонимом Караджа и был одним из самых молодых на проекте. Кроме того, он снялся в эпизодических ролях в фильмах «Литейный», «Чужой район» и «Акватория».

Виктор Жуков
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