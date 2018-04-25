Жительница Юрюзани закопала новорожденного в лесополосе недалеко от кемпинга близ города днем 24 апреля. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
За время беременности женщина ни разу не обратилась к врачу и не встала на учет. Роды прошли дома. Когда на свет появился мертвый ребенок, она решила его закопать — также без огласки. Однако спустя некоторое время женщине стало плохо. Она вызвала скорую помощь, бригаде которой и рассказала эту историю.
На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности — причину смерти новорожденного. «Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что 24 марта тело младенца было найдено в мусорном баке в одном из дворов Челябинска. В Тюмени месяц спустя труп новорожденного обнаружили в мусоропроводе.