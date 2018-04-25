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Главные новости Челябинской области
18:11  25 апреля 2018 0

На Южном Урале мать закопала новорожденного в лесу. Третий подобный случай за месяц!

Субботник Курган, лопата, рябины
Причину смерти ребенка установят судмедэкспертыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Юрюзани закопала новорожденного в лесополосе недалеко от кемпинга близ города днем 24 апреля. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

За время беременности женщина ни разу не обратилась к врачу и не встала на учет. Роды прошли дома. Когда на свет появился мертвый ребенок, она решила его закопать — также без огласки. Однако спустя некоторое время женщине стало плохо. Она вызвала скорую помощь, бригаде которой и рассказала эту историю.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности — причину смерти новорожденного. «Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что 24 марта тело младенца было найдено в мусорном баке в одном из дворов Челябинска. В Тюмени месяц спустя труп новорожденного обнаружили в мусоропроводе.

Семен Гринберг
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