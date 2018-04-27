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27 апреля 2018
26 апреля 2018
02:45  27 апреля 2018 0

Путин сформулировал главные угрозы границам России

XVII съезд партии
Владимир Путин подписал указ о защите границ РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ пограничной политики, который содержит перечень угроз границам РФ. Документ появился в открытом доступе на портале правовой информации 26 апреля.

Так, к основным угрозам российской границы отнесены: «территориальные притязания некоторых сопредельных государств» (что может обернуться конфликтом); притязания иностранных государств и транснациональных корпораций на стратегические ресурсы Дальнего Востока и Арктики; разведывательная деятельность иностранных спецслужб с целью дестабилизации политической обстановки; попытки проникновения в Россию террористов; трансграничная преступность; рост экономического и демографического влияния других стран на отдельные приграничные регионы; техногенные катастрофы и эпидемии на приграничных территориях России и в соседних странах.

Кроме того, подписанный российским лидером документ утверждает возможность формирования межведомственных группировок для разрешения кризисных ситуаций. В число служб, которые могут войти в 

Документ также утверждает возможность создания «межведомственных группировок сил и средств для совместных действий, направленных на локализацию кризисных ситуаций». В число служб, которые могут войти в такие группировки, вошли МВД, ФСБ, Росгвардия и надзорные органы.

Сергей Демин
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