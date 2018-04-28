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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
07:53  28 апреля 2018 3

Инсайд! В борьбе с депутатом-нарушителем у прокуратуры суперподдержка. «Распоясались, установили себе иммунитет от ответственности. Им это дорого обойдется»

Совещание в полпредстве по задолженностям муниципалитетов. Екатеринбург, пономарев юрий
Позиция Юрия Пономарева исключает компромиссы: перед законом все равны, никаких «равнее равных» быть не должно.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Свердловской области, добивающаяся лишения Армена Карапетяна статуса депутата регионального Законодательного собрания, борется не с отдельным политиком, а с системой нарушений, возникшей в парламенте. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к руководству управления Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу. Карапетян не указал в своей налоговой декларации несовершеннолетних детей и имеющееся у них имущество. Прокуратура потребовала от Заксобрания лишить нарушителя статуса депутата, но коллеги защитили его, сорвав голосование.

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Собеседник агентства трактует действия парламентариев так: «Распоясались, утратили связь с реальностью. На дворе не 90-е, устанавливать самим себе иммунитет от ответственности за нарушения им не позволят. И вообще некорректно изображать ситуацию как политический конфликт ЗакСо и прокуратуры. Депутаты совсем не с прокурорами вошли в клинч, а с законом. И уж поверьте — им это дорого обойдется». Демарш депутатов в управлении был воспринят «с едва сдерживаемой яростью».

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Сейчас областная прокуратура обратилась в суд, с тем, чтобы обязать Заксобрание принять решение по Карапетяну. Озвучены претензии еще к девяти другим депутатам, также нарушавшим закон.

«Работа облпрокуратуры по прогрызанию линии обороны, которую возвели уличенные в нарушениях депутаты, носит отнюдь не ситуационный, а планомерный и тактически выверенный характер, — подтверждает источник в управлении Генпрокуратуры. — Все решения и действия направляются и контролируются лично Юрием Пономарёвым. А его позиция исключает компромиссы: перед законом все равны, никаких „равнее равных“ быть не должно».

Кризис в парламенте самый масштабный за 15 лет. Считается, что он произошел по вине спикера Людмилы Бабушкиной. Она проводила консультации с депутатами и гарантировала прокуратуре положительное решение по представлению. Однако после голосования появились данные, что и сама спикер (организовавшая тайное, а не открытое голосование) встала на сторону Карапетяна.

Источник в прокуратуре подтвердил, что роль председателя отмечена: «Отдельное, мягко говоря, недоумение в данной ситуации вызывает позиция спикера ЗакСО Бабушкиной. Если честно, то

прямо язык чешется предельно мягко порекомендовать искренне уважаемой Людмиле Валентиновне заняться своими прямыми обязанностями, а совершенно неуместные здесь понятия корпоративной солидарности отодвинуть куда-нибудь подальше. Но мы, разумеется, этого не делаем. Пока.

Ибо есть убежденность, что она сама все прекрасно понимает, сделает верные выводы и в итоге примет должные решения».

Пресс-служба управления Генпрокуратуры в УрФО в лице старшего прокурора Дмитрия Серебренникова вежливо, но сухо отказалась от комментариев, порекомендовав «терпеливо дождаться итога рассмотрения исков в Верх-Исетском райсуде, а там уже следить за динамикой ситуации».

Михаил Вьюгин
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