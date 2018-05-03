22:50 03 мая 2018 0

Состояние обвиняемого в терактах депутата ухудшается Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

После 42 дней голодовки в СИЗО у народного депутата Украины Надежды Савченко начали крошиться зубы. Об этом сообщила ее сестра Вера.

«У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то это проблема», — приводят РИА «Новости» ее слова.

О начале голодовки Савченко объявила в суде 23 марта, где ей избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Парламентария обвинили в подготовке терактов в Верховной Раде и контрабанде оружия из Донбасса. По данным статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Нардеп все обвинения отрицает и заявляет, что сообщения о терактах были сделаны, чтобы «показать властям, что они тоже смертны».