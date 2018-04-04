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04 апреля 2018
22:00  04 апреля 2018 1

В машине Савченко нашли взрывчатку

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Взрывчатка сработала бы на определенной скоростиФото: depositphotos.com © URA.RU

В автомобиле сестры арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко Веры нашли взрывчатое вещество. Об этом женщина сама рассказала в программе «Общественная прокуратура».

По ее словам, закладку обнаружили во время прохождения техосмотра. «При соответствующей скорости сработало бы», — цитирует Веру Савченко RT. Также она сообщила, что считает дело своей сестры полностью политизированным, передает агентство Nation News.

Надежда Савченко была арестована в Киеве по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде. Она останется под стражей до 20 мая. За решеткой депутат объявила о своих намерениях стать кандидатом в президенты Украины, писала «Национальная служба новостей». По информации «URA.RU», Савченко уже разработала и представила собственную политическую программу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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