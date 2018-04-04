В машине Савченко нашли взрывчатку

22:00 04 апреля 2018 1

Взрывчатка сработала бы на определенной скорости Фото: depositphotos.com © URA.RU

В автомобиле сестры арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко Веры нашли взрывчатое вещество. Об этом женщина сама рассказала в программе «Общественная прокуратура».

По ее словам, закладку обнаружили во время прохождения техосмотра. «При соответствующей скорости сработало бы», — цитирует Веру Савченко RT. Также она сообщила, что считает дело своей сестры полностью политизированным, передает агентство Nation News.

Надежда Савченко была арестована в Киеве по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде. Она останется под стражей до 20 мая. За решеткой депутат объявила о своих намерениях стать кандидатом в президенты Украины, писала «Национальная служба новостей». По информации «URA.RU», Савченко уже разработала и представила собственную политическую программу.