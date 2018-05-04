Жители многоквартирного дома в подмосковном Красноармейске сообщили об обрушении потолка. Инцидент произошел доме №12 на улице Новая Жизнь.
«Потолок рухнул на кухне в коммунальной квартире. По комнате, где мы живем с детьми, пошли трещины. Это кошмарно», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова жительницы дома Натальи Брусникиной.
В квартирах у соседей схожая ситуация, только там обрушение сдерживает навесной потолок. Хозяйка квартиры Анжелика Майник боится, что перекрытия упадут прямо на голову. «Скрип по ночам, все опускается в натяжной потолок», — рассказала она.
Причиной жители называют плохой ремонт кровли, который провели в рамках капремонта. В управляющей компании им заявили, что ремонтом кровли занимался подрядчик, с которого и нужно спрашивать.