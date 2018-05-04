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04 мая 2018
Главные новости Москвы
21:28  04 мая 2018 0

В многоквартирном доме обрушился потолок. «По комнате, где живут дети, пошли трещины!» ФОТО, ВИДЕО

Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, разбор завалов, потерпевшие, село малое песьяново, ураган, разрушения
Люди боятся оказаться под заваламиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители многоквартирного дома в подмосковном Красноармейске сообщили об обрушении потолка. Инцидент произошел доме №12 на улице Новая Жизнь.

«Потолок рухнул на кухне в коммунальной квартире. По комнате, где мы живем с детьми, пошли трещины. Это кошмарно», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова жительницы дома Натальи Брусникиной.

В квартирах у соседей схожая ситуация, только там обрушение сдерживает навесной потолок. Хозяйка квартиры Анжелика Майник боится, что перекрытия упадут прямо на голову. «Скрип по ночам, все опускается в натяжной потолок», — рассказала она.

Причиной жители называют плохой ремонт кровли, который провели в рамках капремонта. В управляющей компании им заявили, что ремонтом кровли занимался подрядчик, с которого и нужно спрашивать.

Квартира потеряла жилой вид
Фото: Наталья Брусникина
Натяжной потолок может лопнуть в любой момент
Фото: Ольга Моисеева

Семен Гринберг
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