09:00 07 мая 2018 0

Сегодня состоится инаугурация Путина Официальный сайт президента РФ

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Сегодня 7 мая, понедельник.

И вот главные новости к этому часу:

Сегодня в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится инаугурация Владимира Путина. Эксперты и инсайдеры рассказали «URA.RU», как готовят эту важную церемонию, чем она будет отличаться от предыдущих и, главное, как это событие покажет, что ждет страну в ближайшие шесть лет.

Российская фигуристка Евгения Медведева ушла от своего тренера и собирается уехать из страны. Обладательница олимпийского серебра Пхенчхана готова перебраться в Северную Америку, а потом и вовсе отказаться от российского гражданства ради выступлений под флагом Армении. Эксперты, опрошенные «URA.RU» признали, что бегство спортсменов на Запад — это тренд. И объяснили его причины.

Хабенский закатил скандал из-за «тупых» российских зрителей. Актер жестко ответил на вопрос молодой журналистки, которая заговорила о «публике с поп-корном и кока-колой». Видео есть тут. А здесь мы объясняем, почему создатель «Собибора» пошел против коллег и заступился за россиян.

Россию ожидает новый передел криминального мира. Все из-за Шакро Молодого, которого уже осудили, но еще не этапировали в колонию. Стало известно, кто претендует на должность главы криминальной империи Шакро.

Турция заявила об отмене виз для туристов. Правда, пока только для своих же туристов и, по словам главы министерства иностранных дел Турции, не полностью.

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, известный своими расследованиями тайн перевала Дятлова, нашел в Антарктиде базу Третьего рейха. Звучит невероятно, но он подкрепил свои слова снимками со спутника.