Турция заявила об отмене виз для российских туристов

15:50 06 мая 2018 0

Решение должно быть принято на встрече Путина и Эрдогана Фото: depositphotos.com

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что рассчитывает на отмену визового режима с РФ. По его словам, это может произойти уже до конца 2018 года.

«Думаю, что визы с Россией, пусть даже и частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран в ходе телефонного разговора или при первой же личной встрече скажут: «Давайте наконец отменим визы», — цитирует министра «Газета.Ru».

После восстановления отношений между странами, Турция вновь стала одним из любимых мест отдыха для россиян. Ассоциация туроператоров России по состоянию на май признала Турцию (наряду с Крымом) лидером топ-5 самых бюджетных направлений для путешествий, сообщает сайт «Русская планета». Отдых на двоих на турецком курорте потребует в среднем 22-25 тыс. рублей с человека — с перелетом и проживанием в отеле по системе all inclusive.