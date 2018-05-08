В Законодательном собрании Свердловской области началось заседание мандатной комиссии, на котором рассматривается вопрос о целесообразности досрочного прекращения полномочий девяти парламентариев.
Как сообщили «URA.RU» несколько информированных источников в Заксобрании, тем самым руководитель комиссии Алексей Коробейников исполняет требования свердловской прокуратуры. В направленном в Верх-Исетский районный суд иске надзорное ведомство настаивает, чтобы комиссия изучила значимость нарушений, допущенных шестью единороссами (Алексеем Коробейниковым, Альбертом Абзаловым, Владимиром Ильиных, Валерием Савельевым, Олегом Корчагиным, Анатолием Марчевским), двумя справедливороссами (Андреем Жуковским и Арменом Карапетяном), одним либерал-демократом (Павлом Мякишевым) при заполнении деклараций о доходах и имуществе за 2016 год.
В начале апреля комиссия рассмотрела документы только в отношении Армена Карапетяна. Нарушения, совершенные другими депутатами, были признаны тогда несущественными. 3 апреля на заседании Заксобрания требование прокуратуры о лишении его мандата было отклонено из-за того, что против его выполнения проголосовало десять членов фракции «Единая Россия».
Юристы Заксобрания считают, что, после рассмотрения на сегодняшнем заседании комиссии под руководством Алексея Коробейникова документов в отношении девяти других депутатов, предмет направленного прокуратурой иска будет исчерпан. Каких-то других действий депутаты предпринимать не собираются, так как считают свою правовую позицию безупречной.
Рассмотрения иска прокуратуры Свердловской области к руководству Заксобрания пройдет 21 мая в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Получить официальный комментарий Алексея Коробейникова и других представителей Заксобрания не удалось. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области воздержались от комментариев.