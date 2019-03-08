В Петербурге гости и сотрудники кафе для феминисток газовыми баллончиками встретили парней, которые пытались поздравить их с 8 Марта. Видео праздничной акции появилось на YouTube-канале проекта «Сеть».
Молодые люди из «Сети» решили поздравить с Международным женским днем питерских феминисток. Для этого они закупились цветами и в четверг, 7 марта, с охапками тюльпанов в руках заявились в фем-кафе «Симона». Но девушки не обрадовались неожиданному визиту.
Сотрудница кафе сразу набросилась на парней с криками. «Куда? Покиньте помещение прямо сейчас! Уйдите!» — негодовала администраторка заведения. Но парни не отчаивались: «Мы все равно хотим поздравить вас, несмотря на то, что вы нас гоните и считаете угнетателями». Они расставили букеты по всему кафе, а после хором поздравили феминисток «с наступающим». Судя по кадрам, некоторые из них все-таки оценили жест и даже улыбнулись.
Но одна из феминисток не выдержала такого внимания. Когда парни покидали кафе, девушка брызнула в их сторону их перцового баллончика. Суда по кадрам, агрессорка добилась своей цели: один из участников проекта «Сеть» матерился и кричал от боли, пытаясь умыть лицо снегом. «Бороться с угнетением через угнетение странно. Какими бы радикальными феминистками вы ни были, всегда оставайтесь людьми», — отметили авторы акции в конце ролика.
Международный женский день, напомним, исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Отчасти благодаря этому празднику женщины получили право голосовать и занимать определенные должности.