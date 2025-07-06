В Сергиевом Посаде по итогам расследования правоохранителей суд до начала сентября заключил под стражу местного жителя, его обвиняют в попытке убийства 9-летнего мальчика, которого он пырнул ножом. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета России.
«Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года», — заявили в telegram-канале Следкома Подмосковья. Отмечается, что 4 июля в районе Новоугличского шоссе злоумышленник подошел сзади к мальчику, который сидел на качелях, и ударил его в шею ножом. После этого злоумышленник скрылся в своей квартире и заблокировал вход в нее.
Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Глава городского округа Оксана Ероханова отметила, что рана у ребенка оказалась не проникающей. Она готова оказать семье мальчика любую помощь, пишет 360.ru.
Позже подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что подозреваемый оказался болен шизофренией. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на малолетнего, передает Общественная Служба Новостей.
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