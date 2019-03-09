Житель Саратова попросил хакеров найти ему телефон городского прокурора. СКРИН

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 22:14
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Пользователь уверяет, что номер саратовского прокурора ему «нужен для дела»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователь Даркнета («черного Интернета») попросил помощи у хакеров в поиске номера телефона саратовского прокурора. Сообщение с необычной просьбой было опубликовано на одном из хакерских форумов Даркнета.

«Очень нужен для дела!» — объясняет мужчина свою просьбу. К своему сообщению он прикрепил адрес электронной почты, на которую просит выслать необходимую ему информацию.

Автором объявления может быть 36-летний мужчина, предполагают argumenti.ru. Ранее этот же пользователь разместил в Интернете объявление с просьбой помочь ему найти «номер платных входящих звонков для себя».

Даркнет — это скрытая сеть интернет-соединений, существующая параллельно обычному Интернету. Даркнет полностью анонимен, а вся информация в нем зашифровывается.

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