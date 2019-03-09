Пользователь Даркнета («черного Интернета») попросил помощи у хакеров в поиске номера телефона саратовского прокурора. Сообщение с необычной просьбой было опубликовано на одном из хакерских форумов Даркнета.
«Очень нужен для дела!» — объясняет мужчина свою просьбу. К своему сообщению он прикрепил адрес электронной почты, на которую просит выслать необходимую ему информацию.
Автором объявления может быть 36-летний мужчина, предполагают argumenti.ru. Ранее этот же пользователь разместил в Интернете объявление с просьбой помочь ему найти «номер платных входящих звонков для себя».
Даркнет — это скрытая сеть интернет-соединений, существующая параллельно обычному Интернету. Даркнет полностью анонимен, а вся информация в нем зашифровывается.