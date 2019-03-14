Названа дата строительства скоростной трамвайной линии в Перми

Закрывающийся участок железнодорожного полотна между вокзалами «Пермь I» — «Пермь II» адаптируют под движение скоростных трамваев. Запустить транспортную линию планируют до 2021 года.
«В настоящее время завершены комплексные инженерные изыскания для проектирования трамвайных путей на участке „Пермь II“ — „Пермь I“», — приводит «Коммерсант-Прикамье» сообщение краевого министерства транспорта. Также в ведомстве уточнили, что подрядчик предложил построить ветку от вокзала «Пермь II» до транспортно-пересадочного узла «Мотовилиха». Заказчиком проекта выступает МКУ «Пермблагоустройство».
Предполагается, что ООО «РЖД», владеющее линией между вокзалами, закроет ветку и передаст в распоряжение муниципальных властей право на распоряжение участком, контактную сеть, столбы и железнодорожное полотно. В пермской администрации комментировать проект отказались.
Ранее «URA.RU» сообщало о решении мэрии Перми ликвидировать в городе троллейбусную сеть. Власти считают, что данный вид транспорта логичнее заменить автобусами и трамваями. Дальнейшее существование троллейбусов, по мнению главы муниципалитета Дмитрия Самойлова, осложнило бы запланированный проект комплексного благоустройства Комсомольского проспекта.