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Названа дата строительства скоростной трамвайной линии в Перми

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 08:00
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Визит Игоря Левитина и закрытие выставки EXPO Build 2016. Екатеринбург, куйвашев евгений, левитин игорь, толоконский виктор, скоростной трамвай
Скоростные трамваи должны запустить до 2021 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закрывающийся участок железнодорожного полотна между вокзалами «Пермь I» — «Пермь II» адаптируют под движение скоростных трамваев. Запустить транспортную линию планируют до 2021 года.

«В настоящее время завершены комплексные инженерные изыскания для проектирования трамвайных путей на участке „Пермь II“ — „Пермь I“», — приводит «Коммерсант-Прикамье» сообщение краевого министерства транспорта. Также в ведомстве уточнили, что подрядчик предложил построить ветку от вокзала «Пермь II» до транспортно-пересадочного узла «Мотовилиха». Заказчиком проекта выступает МКУ «Перм­благоустройство».

Предполагается, что ООО «РЖД», владеющее линией между вокзалами, закроет ветку и передаст в распоряжение муниципальных властей право на распоряжение участком, контактную сеть, столбы и железнодорожное полотно. В пермской администрации комментировать проект отказались.

Ранее «URA.RU» сообщало о решении мэрии Перми ликвидировать в городе троллейбусную сеть. Власти считают, что данный вид транспорта логичнее заменить автобусами и трамваями. Дальнейшее существование троллейбусов, по мнению главы муниципалитета Дмитрия Самойлова, осложнило бы запланированный проект комплексного благоустройства Комсомольского проспекта.

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