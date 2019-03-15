В Нефтеюганске очевидцы сняли утром 15 марта на видео молодого человека, который, несмотря на сильную метель, отважился выехать на улицы города на велосипеде. Запись выложена в местных пабликах в социальных сетях.
Видео в группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» опубликовал Сергей Трубников и добавил комментарий: «Суровые будни марта». «Мартовский экстрим», — согласна с автором Ирина Давлетгареева-Байгузина. «Пешком бы быстрее дошел», — считает Маргарита Мельчакова. 15 марта в Югре объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду, все это сопровождается снегопадами и гололедицей на дорогах.
Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе окружного МЧС, неблагоприятные погодные явления в округе продержатся и на выходных. Однако сила ветра уменьшится, постепенно метель будет стихать. «В воскресенье порывы ветра по прогнозу синоптиков будут достигать 15 метров в секунду», — прокомментировали в ведомстве.