14 марта 2019
13 марта 2019

Югорчанин шокировал горожан, прокатившись на велосипеде при ураганом ветре. ВИДЕО

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 11:25
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В Югре велосипедист катается при порывах ветра 24 метра в секундуLuca Campioni/unsplash.com

В Нефтеюганске очевидцы сняли утром 15 марта на видео молодого человека, который, несмотря на сильную метель, отважился выехать на улицы города на велосипеде. Запись выложена в местных пабликах в социальных сетях.

Видео в группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» опубликовал Сергей Трубников и добавил комментарий: «Суровые будни марта». «Мартовский экстрим», — согласна с автором Ирина Давлетгареева-Байгузина. «Пешком бы быстрее дошел», — считает Маргарита Мельчакова. 15 марта в Югре объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду, все это сопровождается снегопадами и гололедицей на дорогах.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе окружного МЧС, неблагоприятные погодные явления в округе продержатся и на выходных. Однако сила ветра уменьшится, постепенно метель будет стихать. «В воскресенье порывы ветра по прогнозу синоптиков будут достигать 15 метров в секунду», — прокомментировали в ведомстве.

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