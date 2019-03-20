Галкин признался, почему ушел с «Первого канала», а потом вернулся обратно

Галкин рассказал, что ему комфортнее работать на «Первом» Максим Галкин, Instagram

Комик Максим Галкин ушел с «Первого канала» на телеканал «Россия 1», чтобы «попробовать что-то новое». А вернулся обратно, так как на «России» перестали это «новое» предлагать. Все это Галкин рассказал в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

«Это не был вопрос заработка. Это был вопрос попробовать что-то новое. Я пошел, попробовал. Потом я почувствовал, что на „России“ уже мне ничего нового не предлагают. Я пошел, поклонился в ножки Косте (гендиректор „Первого канала“ Константин Эрнст — прим. ред.)», — рассказал юморист.

По словам Галкина, он был не прав, когда ушел с «Первого канала», не предупредив Эрнста и не попрощавшись. Однако комик не считает, что потерял впустую время, работая на «России 1». Он отметил, что, когда вернулся на «Первый», ему предложили съемки в интересных проектах.

Также юморист поделился, что ему комфортнее работать на «Первом», так как канал смотрят его целевая аудитория и люди, с которыми он общается. Галкин заявил, что, когда уходишь на «Россию-1», «ты уходишь куда-то в тень».

О том, что Максим Галкин вместе с Юлией Меньшовой будут вести программу «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо Андрея Малахова, стало известно в августе 2017 года, передает «Национальная служба новостей». Малахов покинул шоу, так как на телеканале «Россия 1» у него появился собственный субботний проект «Привет, Андрей!»