Иранский ученый-атомщик погиб в результате удара Израиля

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Инцидент произошел незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня
Инцидент произошел незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Иранский ученый-атомщик Мохаммад Резы Садиги погиб в результате удара, нанесенного Израилем на территории Ирана. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

«Ученый-атомщик Мохаммад Реза Садиги погиб в результате атаки Израиля», — пишет NourNews. Инцидент произошел незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня между сторонами.

Мохаммад Реза Садиги был одним из ведущих специалистов в области ядерных технологий Ирана. Он занимал ключевые посты в ряде государственных научных учреждений и участвовал в разработке и реализации национальных программ в атомной отрасли. Его деятельность неоднократно становилась объектом пристального внимания международного сообщества.

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Иранский ученый-атомщик Мохаммад Резы Садиги погиб в результате удара, нанесенного Израилем на территории Ирана. Об этом сообщает иранское агентство NourNews. «Ученый-атомщик Мохаммад Реза Садиги погиб в результате атаки Израиля», — пишет NourNews. Инцидент произошел незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня между сторонами. Мохаммад Реза Садиги был одним из ведущих специалистов в области ядерных технологий Ирана. Он занимал ключевые посты в ряде государственных научных учреждений и участвовал в разработке и реализации национальных программ в атомной отрасли. Его деятельность неоднократно становилась объектом пристального внимания международного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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