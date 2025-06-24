Иранский ученый-атомщик погиб в результате удара Израиля

Иранский ученый-атомщик Мохаммад Резы Садиги погиб в результате удара, нанесенного Израилем на территории Ирана. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.
«Ученый-атомщик Мохаммад Реза Садиги погиб в результате атаки Израиля», — пишет NourNews. Инцидент произошел незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня между сторонами.
Мохаммад Реза Садиги был одним из ведущих специалистов в области ядерных технологий Ирана. Он занимал ключевые посты в ряде государственных научных учреждений и участвовал в разработке и реализации национальных программ в атомной отрасли. Его деятельность неоднократно становилась объектом пристального внимания международного сообщества.
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