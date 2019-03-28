Главный монархист России Баков нашел «идеальное решение» вопроса о новом храме в Екатеринбурге

Баков рекомендует объединить храм с филармонией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Свердловский бизнесмен и политтехнолог, основатель монархической партии Антон Баков предложил «идеальное решение» двух сложных для Екатеринбурга вопросов. Он придумал, что делать со строительством храма Святой Екатерины на берегу городского пруда и с расширением городской филармонии.

Своим мнением Баков поделился на странице в Facebook. «Ночь не спал, но придумал вариант мирного решения по храму на драме», — признался монархист. Он предложил объединить собор и филармонию в одном здании. «А почему бы новой филармонии не стать Храмом Святой Екатерины в том самом злополучном сквере?», — задался вопросом Баков. «Использование церквей, как концертных залов, — мировой тренд. И церковь с филармонией легко разведут график молебнов, репетиций и концертов», — объяснил монархист. «Заодно спасем жилой дом на [улице Карла] Либкнехта и остатки сада Вайнера. Так что и по зеленым насаждениям баланс сохраним», — добавил Баков, напомнив историю с расселением и сносом дома на Карла Либкнехта ради нового корпуса городской филармонии.

«Да, смело. Да, по-столичному. Но разве это не обратит внимание на наш подрастерявшийся город? Возможно, это позволит найти компромисс между интеллигенцией, властями, церковью и купечеством, который будет очень нужен екатеринбургскому обществу в будущем», — пояснил свою позицию Баков.

При этом проект храма у Театра драмы Баков раскритиковал: «Он фальшив, дико провинциален и просто нелеп». Он также заявил, что храм на акватории пруда будет выглядеть как «вывернутая наизнанку станция метрополитена».

Споры о строительстве храма святой покровительницы Екатеринбурга на акватории городского пруда не утихают до сих пор. Массовые акции провели как противники появления храма, так и сторонники собора, среди которых оказались и высокопоставленные политики.