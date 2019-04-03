Челябинский завод подал в суд на компанию тюменской бизнес-семьи

Геннадий Лисовиченко (слева) еще недавно руководил Антипинским НПЗ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

С иском в суд против тюменской компании «Нео-ком» обратился Челябинский завод профилированного стального настила. Эта информация содержится в картотеке арбитража Тюменской области. Руководителем «Нео-ком» является известный бизнесмен Алексей Лисовиченко, а учредителем — его отец, экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко.

Сумма исковых требований составляет около 597 тыс. рублей. В юридическом отделе челябинского предприятия «URA.RU» сообщили, что речь идет о долге за продукцию завода, пообещав предоставить подробную информацию позже. Получить комментарий в «Нео-ком» не удалось — по указанному в открытых источниках телефонному номеру не ответили на звонок.

Ранее агентство сообщало о проблемах в «Нео-ком». В частности, в январе 2018 года в компании прошло резонансное сокращение целого отдела, привлекшее внимание Госинспекции труда. По данным сервиса «Контур. Фокус», 2017 год предприятие завершило с чистым убытком в 56,2 млн рублей.

Геннадий Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ до ноября 2018 года, когда его на этом посту сменил представитель Сбербанка Максим Андриасов. Экс-менеджер вошел в совет директоров управляющей компании АО «Новый Поток» (которой принадлежит АНПЗ). Его сын Алексей, который возглавляет также завод «Полипак», совмещает бизнес с политикой — в ноябре 2018 года он вошел в политсовет регионального отделения «Единой России».