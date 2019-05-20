Опрос о судьбе храма Святой Екатерины не будет отличаться от обычных выборов

Илья Захаров рассказал, что для проведения опроса будут использованы участки по месту жительства горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутаты городской думы Екатеринбурга определились с графиком и порядком обсуждения и подготовки общегородского опроса, на котором будет выявлено мнение горожан о строительстве храма Святой Екатерины. Как сообщил «URA.RU» спикер гордумы Игорь Володин, 24 мая состоятся парламентские слушания, в которых примут участие депутаты муниципальной и Государственной дум, представители общественности, силовых структур и застройщика.

Одним из главных вопросов станет выяснение позиции застройщика — готов ли он реализовать проект на других площадках. Окончательное решение об организации опроса будет принято на заседании гордумы на следующей неделе. Председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров пояснил, что по своей форме опрос будет напоминать выборы. Будут организованы участки по месту жительства граждан, на которых всем выдадут бюллетени для заполнения. Скорее всего, эти помещения расположатся в участковых избирательных комиссиях.

Захаров не исключил, что по предложению главы города Александра Высокинского действительно будет организовано видеонаблюдение хода опроса. Председатель горизбиркома предупредил, что гордума в своем решении назовет порог минимальной явки. Если в опросе примет участие меньшее число горожан, итоги опроса будут признаны недействительными. Захаров пояснил, что при проведении опроса не будут действовать нормы избирательного права, поэтому законодательство будет допускать агитацию в день опроса, привод и даже подвоз «избирателей».