Юлия Капкова будет исполнять обязанности Бориса Дубровского в ЗВУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского отстранят от должности председателя движения «За возрождение Урала», которое традиционно возглавляют главы региона. Такое решение будет принято до конца июня и связано с его устранением от работы в организации, сообщила «URA.RU» первый зампред ЗВУ Юлия Капкова.

«Наш председатель по-прежнему Дубровский, поскольку не писал заявление о сложении полномочий. Но на заседании совета ЗВУ, которое пройдет после 15 июня до конца месяца, рассмотрим решение о возложении полномочий председателя на первого зама в связи с тем, что председатель не участвует в жизни движения. Скорее всего, примем решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции в августе, где рассмотрим вопрос о ротации кадров. И об участии в выборах губернатора. Поэтому почетным гостем пригласили [врио главы региона] Алексея Текслера», — сказала она.

Капкова подчеркнула, что актив движения уже решил поддерживать Текслера на выборах. А 30 мая на выступлении врио губернатора перед Заксобранием области договорилась о встрече с его первым замом Виктором Маминым.

Источник в ЗВУ добавил, что в случае, если Текслер решил последовать примеру предшественников и возглавить движение, а такое предложение уже озвучивалось, отчетно-выборную конференцию назначат на июль. Однако шансов на это мало. «Губернатор не видит острой необходимости в ЗВУ», — с сожалением заметил собеседник.

ЗВУ создано в 1994 году для победы первого избранного челябинского губернатора Петра Сумина в 1996 году. Движение возглавлял каждый последующий глава региона — Михаил Юревич и Борис Дубровский. Последний планировал выдвигаться от ЗВУ на осенних выборах. Однако 19 марта президент Владимир Путин принял его отставку и назначил первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера врио главы региона.