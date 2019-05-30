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Дубровского отстранят от руководства в движении трех губернаторов. На его место хотят заманить Текслера

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 17:36
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Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, макеев анатолий, дубровский борис, капкова юлия
Юлия Капкова будет исполнять обязанности Бориса Дубровского в ЗВУФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского отстранят от должности председателя движения «За возрождение Урала», которое традиционно возглавляют главы региона. Такое решение будет принято до конца июня и связано с его устранением от работы в организации, сообщила «URA.RU» первый зампред ЗВУ Юлия Капкова.

«Наш председатель по-прежнему Дубровский, поскольку не писал заявление о сложении полномочий. Но на заседании совета ЗВУ, которое пройдет после 15 июня до конца месяца, рассмотрим решение о возложении полномочий председателя на первого зама в связи с тем, что председатель не участвует в жизни движения. Скорее всего, примем решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции в августе, где рассмотрим вопрос о ротации кадров. И об участии в выборах губернатора. Поэтому почетным гостем пригласили [врио главы региона] Алексея Текслера», — сказала она.

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Капкова подчеркнула, что актив движения уже решил поддерживать Текслера на выборах. А 30 мая на выступлении врио губернатора перед Заксобранием области договорилась о встрече с его первым замом Виктором Маминым.

Источник в ЗВУ добавил, что в случае, если Текслер решил последовать примеру предшественников и возглавить движение, а такое предложение уже озвучивалось, отчетно-выборную конференцию назначат на июль. Однако шансов на это мало. «Губернатор не видит острой необходимости в ЗВУ», — с сожалением заметил собеседник.

ЗВУ создано в 1994 году для победы первого избранного челябинского губернатора Петра Сумина в 1996 году. Движение возглавлял каждый последующий глава региона — Михаил Юревич и Борис Дубровский. Последний планировал выдвигаться от ЗВУ на осенних выборах. Однако 19 марта президент Владимир Путин принял его отставку и назначил первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера врио главы региона.

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