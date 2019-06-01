СМИ: ФСБ задержала бывшего губернатора Ивановской области

Обыск проводили сотрудники московского УФСБ, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Ивановской области, депутат регионального Заксобрания Павел Коньков задержан сотрудниками столичного УФСБ. Информацию об этом распространили местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Так, по данным портала Ivday.ru, 31 мая в Иванове работала бригада из московского управления ФСБ. Силовики проводили выемку документов и обыск на местном предприятии «Ивановский бройлер». После этого они якобы и увезлзи с собой в Москву на допрос Конькова.

Источники портала Ivanovonews подтвердили факт следственных действий, проводимых в отношении экс-губернатора. В то же время статус бывшего чиновника не подтвержден: неизвестно, дает он показания как свидетель или как подозреваемый. Официальных подтверждений обысков и задержания нет.