Baza: в Москве прошел рейд по мигрантам. Видео

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Около московского ТЦ прошел массовый рейд по мигрантам
Около московского ТЦ прошел массовый рейд по мигрантам Фото:

В Москве возле торгового центра «Принц Плаза» прошла масштабная операция по задержанию мигрантов, сообщают в telegram-каналах. В рамках рейда были задействованы несколько автозаков полиции и Росгвардии.

«Это рейд по мигрантам... Вчера к ТЦ [„Принц Плаза“] приехали несколько автозаков полиции и Росгвардии», — пишет telegram-канал Baza. Действия правоохранительных органов были направлены на проверку законности пребывания задержанных в стране.

В 2024 году правительство России приняло более 10 новых законов, целью которых является усиление регулирования в области миграционных процессов. В 2025 году предполагается продолжить эту стратегию. Среди прочего, продолжительность разрешенного временного пребывания мигрантов в стране будет уменьшена вдвое, а те, кто находится на территории России незаконно, будут подвергнуты депортации. Подробнее об изменениях правил для мигрантов в РФ — в материале URA.RU.

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В Москве возле торгового центра «Принц Плаза» прошла масштабная операция по задержанию мигрантов, сообщают в telegram-каналах. В рамках рейда были задействованы несколько автозаков полиции и Росгвардии. «Это рейд по мигрантам... Вчера к ТЦ [„Принц Плаза“] приехали несколько автозаков полиции и Росгвардии», — пишет telegram-канал Baza. Действия правоохранительных органов были направлены на проверку законности пребывания задержанных в стране. В 2024 году правительство России приняло более 10 новых законов, целью которых является усиление регулирования в области миграционных процессов. В 2025 году предполагается продолжить эту стратегию. Среди прочего, продолжительность разрешенного временного пребывания мигрантов в стране будет уменьшена вдвое, а те, кто находится на территории России незаконно, будут подвергнуты депортации. Подробнее об изменениях правил для мигрантов в РФ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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