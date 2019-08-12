Льготы, которые Греф просил для Антинского НПЗ, не выгодны правительству

Долги Антипинского НПЗ превысили 346 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Правительство РФ отказало в льготах Антипинскому НПЗ (АНПЗ), чтобы другие нефтеперерабатывающие заводы не обращались за помощью. Об этом «URA.RU» заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Ранее глава Сбербанка (основной кредитор АНПЗ, который сейчас контролирует завод) Герман Греф просил президента Владимира Путина помочь предприятию, находящемуся на грани закрытия.

«Если бы правительство дало льготы АПНЗ, остальные 36 нефтеперерабатывающих заводов выстроились бы в очередь, чтобы получить то же самое. И объективных оснований отказать им у кабинета министров не нашлось бы», — отметил эксперт.

По словам Танкаева, сейчас Греф ничего не может предпринять, поскольку судьба АНПЗ и всего ТЭК (основные предприятия которого расположены в «тюменской матрешке») находится в руках правительства. «Если в России отменят акциз на бензин, то цена на него упадет примерно на два рубля за литр. В противном случае цена вырастет на девять рублей за литр», — уверен специалист.

В Сбербанк был направлен запрос по данной теме. Ответ на него не поступил.

20 мая руководство АНПЗ обратилось в арбитражный суд Тюменской области с иском о признании завода банкротом. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей, суд принял дело к рассмотрению. По решению Восьмого арбитражного апелляционного суда рассмотрение дела о банкротстве прекратили.