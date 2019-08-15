Куйвашев назвал имя пилота «Уральских авиалиний», который спас пассажиров в Подмосковье

Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку вскоре после взлета Фото: Владимир Жабриков

Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и его команда спасли 233 жизни, совершив жесткую посадку в Подмосковье после возгорания двигателя. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал Куйвашев.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы.