14 августа 2019

Куйвашев назвал имя пилота «Уральских авиалиний», который спас пассажиров в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку вскоре после взлетаФото: Владимир Жабриков

Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и его команда спасли 233 жизни, совершив жесткую посадку в Подмосковье после возгорания двигателя. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал Куйвашев.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы.

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Сегодня утром самолет наших «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Рейс летел из Москвы в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, начался пожар, и машину пришлось срочно сажать. На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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© Служба новостей «URA.RU»
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