В результате аварии никто из представителей СКР не пострадал, а мотоциклиста увезли на скорой (архивное фото)
Ведомственный автомобиль Следственного комитета России в Москве столкнулся с мотоциклом, в результате чего иномарка перевернулась на крышу, а байк отлетел на несколько метров. ДТП произошло на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала.
«О пострадавших в машине СК РФ информации на данный момент нет. Водитель мотоцикла выжил, однако получил множественные травмы», — передает
На момент публикации дозвониться до представителей центрального аппарата Следственного комитета «URA.RU» не удалось.