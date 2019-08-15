В Москве после ДТП перевернулась машина Следственного комитета. ВИДЕО

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
В результате аварии никто из представителей СКР не пострадал, а мотоциклиста увезли на скорой (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведомственный автомобиль Следственного комитета России в Москве столкнулся с мотоциклом, в результате чего иномарка перевернулась на крышу, а байк отлетел на несколько метров. ДТП произошло на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала.

«О пострадавших в машине СК РФ информации на данный момент нет. Водитель мотоцикла выжил, однако получил множественные травмы», — передает Life. На место оперативно выехали экстренные службы города, движение на улицах затруднено.

На момент публикации дозвониться до представителей центрального аппарата Следственного комитета «URA.RU» не удалось.

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