«Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале

«Газпром» намерен построить газопровод через Обскую губу мощностью 20 млрд кубометров в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ до конца года должно разыграть на аукционе Хамбатейское газоконденсатное месторождение, которое расположено на Ямале и оценивается в два млрд рублей. По данным газеты « Коммерсант », лицензию скорее всего получит «Газпром нефть».

«Стартовый платеж на аукционе составит более 1,8 млрд рублей», — передает издание. В пресс-службе правительства от дачи комментариев газете отказались. «Газпром нефть» и «Газпром» также не стали обсуждать интерес к месторождению.

Хамбатейское месторождение площадью в 342 квадратных метра частично расположено в акватории Обской губы и относится к выделяемой «Газпромом» южной промышленной зоне. Центром зоны является Новопортовское месторождение, лицензией на которое владеет «Газпром нефть». Сейчас «Газпром нефть» занимается объединением расположенных рядом месторождений.

Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения. Президент России Владимир Путин одобрил предоставление налоговых льгот для обеих компаний, работающих в Югре.