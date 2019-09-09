Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области после обработки половины протоколов

После обработки половины протоколов Алексей Текслер набрал больше 70% голосов избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

После обработки 51,48% протоколов избирательных комиссий в выборах губернатора Челябинской области лидирует врио главы региона Алексей Текслер. По данным Челябинской областной избирательной комиссии, за него проголосовали более 70% жителей региона.

«Голоса распределились следующим образом: Текслер А.Л. — 70,38%, Нациевский К.О. — 12%, Пашин В.Л. — 8, 87%, Смышляев С. В. — 2,94%, Севастьянов А.М. — 2,55%», — сообщает ОИК Челябинской области. При этом, по данным избиркома, в голосовании приняли участие более 46,5% избирателей.

В выборах главы региона приняли участие свыше миллиона южноуральцев. Избирательные участки закрылись в 20:00 8 сентября. Явка превысила показатели 2014 года, когда в регионе избирали губернатора в прошлый раз.