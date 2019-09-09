08 сентября 2019
07 сентября 2019
06 сентября 2019

На выборах губернатора Челябинской области лидер не меняется

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательный участок 803. Подсчет бюллетеней. Челябинск, избирательная комиссия, коиб, подсчет бюллетеней, выборы, избирательный участок803, переносная урна для голосования
Подсчет голосов будет идти до утраФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области-2019

После обработки 71,04% протоколов Алексей Текслер продолжает лидировать на выборах губернатора Челябинской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Текслер набирает 70,37% голосов. У кандидата от КПРФ Константина Нациевского — 11,9%, на третьем месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 8,8792%, у кандидата от «Родины» Сергея Смышляева — 2,96%, Алексей Севастьянов («Гражданская сила») набирает 2,557%.

Серьезных нарушений в Единый день голосования в Челябинской области не зафиксировано. Окончательные итоги будут озвучены утром 9 сентября.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...