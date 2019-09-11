Названа причина роста смертности россиян в Турции

С начала лета Турцию посетили более шести миллионов россиян Фото: pixabay.com

Рост смертности россиян в Турции связан с увеличением туристического потока, ДТП и заболеваниями, с которыми они приезжают в страну. По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, с начала туристического сезона на курорте скончалось около 90 граждан РФ.

«По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России», — цитирует Ерхова RT.

По словам дипломата, в этом году Турцию посетили более шести миллионов россиян. Ерхов также назвал основные причины трагедий: состояние здоровья туристов, не готовых к изменению климата, попадание в ДТП и злоупотребление спиртным на отдыхе.

Как писало «URA.RU», ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в сложившейся ситуации. На контроле центрального аппарата ведомства находятся расследования гибели в Турции 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, 16-летней жительницы Краснодарского края и еще несколько аналогичных дел.