Бастрыкин поручил разобраться в гибели российских туристов на курортах Турции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в многочисленных случаях гибели россиян во время отдыха в Турции. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Так, СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после смерти в августе 12-летнего ребенка из Санкт-Петербурга, которого затянуло в трубу бассейна. Сначала девочка впала в кому, а позже скончалась. Расследование дела глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате.
Такое же решение Бастрыкин принял после гибели в июле на турецком курорте 16-летней жительницы Краснодарского края. Девушку доставили в реанимацию с диагнозом «острый аппендицит». После чего родители погибшей заявили, что у их дочери могли забрать внутренние органы. «В настоящее время назначены и проводятся ряд экспертиз для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении.
Также глава СК поручил провести проверку и разобраться в обстоятельствах гибели в Турции 19-летней жительницы Москвы и девочке 2013 года рождения 2 и 3 сентября соответственно. Первая, по предварительным данным, утонула во время купания в парке развлечений, вторая, как сообщает «Пятый канал», — спускалась с горки в бассейн, ударилась головой и захлебнулась.