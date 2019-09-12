Патриарх Кирилл уволил своего пресс-секретаря

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл сменил руководителя пресс-службы ПатриархатаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отстранил от должности руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова. Иерей не исполняет обязанности пресс-секретаря с 11 сентября. Об этом заявили на официальном сайте Московского патриархата.

«Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя Патриаршей Пресс-службы», — сообщается на сайте патриархата.

Пост Волкова займет Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Такое решение обосновано стремлением реорганизовать и оптимизировать информационные службы Московского патриархат. Получить комментарий у самих Волкова и Легойды корреспонденту «URA.RU» не удалось.

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