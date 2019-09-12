Патриарх Кирилл уволил своего пресс-секретаря

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отстранил от должности руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова. Иерей не исполняет обязанности пресс-секретаря с 11 сентября. Об этом заявили на официальном сайте Московского патриархата.
«Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя Патриаршей Пресс-службы», — сообщается на сайте патриархата.
Пост Волкова займет Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Такое решение обосновано стремлением реорганизовать и оптимизировать информационные службы Московского патриархат. Получить комментарий у самих Волкова и Легойды корреспонденту «URA.RU» не удалось.