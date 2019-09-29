28 сентября 2019
27 сентября 2019
26 сентября 2019

На Урале автокран насмерть сбил школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном Урале 14-летняя школьница скончалась под колесами автокрана. Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Челябинске — на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

«За рулём автокрана МАЗ был 51-летний водитель. На регулируемом пешеходном переходе мужчина наехал на школьницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Также в полицейском главке подтвердили, что девочка переходила проезжую часть на зеленый свет.

По предварительным данным, водитель автокрана не заметил ребенка. От полученных травм школьница скончалась на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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