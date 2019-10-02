Юный уральский гимнаст поразил продюсеров шоу Галкина и попал на «Первый канал»

Мальчика пригласили в проект «Лучше всех» без кастинга Фото: Степан Митязов, «ВКонтакте»

Юный житель Златоуста (Челябинская область) Степан Митязов, занимающийся в местном образцовом коллективе цирковой студии, попал на шоу «Лучше всех» на «Первом канале». Гимнаст так впечатлил продюсеров телеканала, что его пригласили в программу без кастинга.

Теперь Митязову предстоит встреча с ведущим «Лучше всех» Максимом Галкиным. По словам руководителя коллектива «ЛЭВиС» Елены Нефедовой, продюсеры заметили мальчика по видео в YouTube. «Воспитанник он способный, но ему мешает его неуверенность в себе и где-то, возможно, страх, это естественно. Он старательный, не пропускает занятия, им можно гордиться. Самое главное, чтобы не зазнался», — цитирует ее портал «Первый областной».

Гимнаст уже отправился в Москву для съемок в проекте. Запись эфира с мальчиком пройдет со 2 по 6 октября.