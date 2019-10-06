Пьяный депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Депутат думы Новороссийска Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Позднее депутата задержали и возбудили против него уголовное дело.
«Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», — сообщает РЕН ТВ. О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.
По данным издания, в момент аварии Бут был пьян. После того, как депутат сбил ребенка, он не вышел из салона своего Range Rover и быстро покинул место происшествие.
В сентябре верховный суд Якутии отменил приговор для экс-депутата Госсобрания региона Николая Румянцева, который насмерть сбил пешехода. В 2017 году Румянцев сбил трех пешеходов на трассе Якутск—Намцы, один человек погиб на месте. По данным следствия, в момент аварии бывший депутат был пьян.