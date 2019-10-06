05 октября 2019

Пьяный депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ПГТ Пойковский, пешеходный переход, светофор с озвучкой
После ДТП на пешеходном переходе депутат даже не вышел из машиныФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат думы Новороссийска Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Позднее депутата задержали и возбудили против него уголовное дело.

«Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», — сообщает РЕН ТВ. О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.

По данным издания, в момент аварии Бут был пьян. После того, как депутат сбил ребенка, он не вышел из салона своего Range Rover и быстро покинул место происшествие.

В сентябре верховный суд Якутии отменил приговор для экс-депутата Госсобрания региона Николая Румянцева, который насмерть сбил пешехода. В 2017 году Румянцев сбил трех пешеходов на трассе Якутск—Намцы, один человек погиб на месте. По данным следствия, в момент аварии бывший депутат был пьян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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