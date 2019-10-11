В России власти готовы начать строить дороги с подогревом

Возможность начала строительства в РФ дорог с подогревом допускают в Минтрансе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут появиться новые автодороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов. Такую возможность допускают в министерстве транспорта РФ.

«Технологий много, в частности тёплые дороги могут быть, если позволяет ресурсная база… Мы, конечно, доживём (до того момента, как тёплые дороги появятся в РФ —прим. ред.), у нас много различных технологий довольно прогрессивных… Тёплые дороги не совсем правильно, есть разные истории — где-то подогрев, где-то они автоматически просыпаются…», — цитирует РИА «Новости» главу департамента госполитики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григория Волкова. Чиновник Минтранса также подчеркнул, что верит в появление теплых дорог на Камчатке, где есть горячие источники, которые можно было бы использовать для подогрева.

В конце сентября эксперты РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон на дорогах страны. По словам экспертов, это может стать действенным инструментом по борьбе с обледенением и сугробами, сужающими проезжую часть автодорог, напоминает RT. Однако, по словам директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирины Ирбитской, реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств, если будет использоваться обычное электричество